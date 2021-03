Não há previsão de chuvas na cidade para esta semana, segundo o INMET Foto: Nelson Schumaker dos Santos

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 07:35

SILVA JARDIM – A previsão do tempo para esta segunda-feira (22), em Silva Jardim, no interior do Rio, aponta mais um dia de sol forte e muito calor em todo município. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o município deve registrar mínima de 18°C e máxima de 34°C durante o dia. As temperaturas irão se manter altas até o fim da semana, apesar da chegada do outono nesse último sábado (20).

Segundo o INMET, o município deve permanecer com temperatura alta para essa terça (16), com mínima de 18ºC e máxima de 33°C. Para a próxima quarta (17), as temperaturas na cidade voltam a subir com mínima de 18°C e máxima de 34°C. A semana encerra com muito calor, registrando mínima de 19°C e máxima de 34°C na quinta (18), e mínima de 19°C e máxima de 33°C na sexta-feira (19).

