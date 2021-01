Não há previsão de chuvas para Silva Jardim pelo menos nos próximos cincos dias, segundo o INMET Foto: Lucas Madureira

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 14:01

SILVA JARDIM – O calor que toma conta do Brasil neste mês de janeiro, chegou ainda mais forte à cidade de Silva Jardim, no interior do Rio. Durante a tarde dessa quinta-feira (28) o município atingiu a máxima de 39,8°C, ficando em primeiro lugar no ranking de maiores temperaturas do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Para esta sexta-feira (29) a cidade deve atingir mais uma vez a marca dos 39°C.



De acordo com o INMET, nessa quinta-feira, as cinco primeiras cidades do seu ranking diário de máximas registradas em todo o país, foram do estado do Rio de Janeiro. O município de Silva Jardim liderou o ranking ao lado de Niterói, na Região Metropolitana, com 39,8°C. Ainda segundo o instituto de meteorologia, não há previsão de chuvas para Silva Jardim pelo menos nos próximos cincos dias.