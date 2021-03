Atendimento na Policlínica Municipal vem recebendo críticas dos moradores desde o início do ano Foto: Reprodução

SILVA JARDIM – Moradores de Silva Jardim, no interior do Rio, reclamam da demora e da falta de atendimento na Policlínica Municipal Aguinaldo Moraes, unidade de saúde responsável por cuidar de pacientes com sintomas da Covid-19. De acordo com testemunhas, que estiveram no local nesta segunda-feira (22), além da superlotação, havia poucos médicos para realizar atendimento.

“Tem gente do lado de fora. Meu marido pegou covid, ficou uma semana com febre e os médicos disseram que era uma virose, não levaram nem pro setor covid. Levei ele lá hoje à tarde, aí me avisaram que tinha gente lá desde às 10h e era melhor voltar com ele pra casa. Com isso tá morrendo muita gente, eu sei que muitos são por conta da doença, mas muitos são por negligência mesmo”, desabafou Carla das Flores, de 43 anos, moradora do bairro Santo Expedito.

O Dia entrou em contato com a Prefeitura de Silva Jardim e aguarda um posicionamento do município sobre quais medidas serão tomadas para resolver os problemas no atendimento de sua Policlínica.