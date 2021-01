Em vídeo, Fabrício de Napinho afirma que médico não deu nenhuma satisfação Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 22:50

SILVA JARDIM - Um médico que atende na cidade de Silva Jardim, no interior do Rio, resolveu não aparecer para trabalhar e deixou pacientes do Polo de Síndrome Gripal, unidade que cuida dos casos de coronavírus no município, sem atendimento nesta sexta-feira (8). Em nota de esclarecimento publicada pela Prefeitura, o prefeito interino Fabrício de Napinho alegou que o profissional "simplesmente desapareceu".



“Estou aqui no polo do covid (sic), onde, hoje, o médico que atenderia o plantão simplesmente desapareceu. Não atendeu o telefone e não deu nenhuma satisfação. Todas as pessoas que passaram por aqui, hoje, foram atendidas da melhor maneira possível, retornando para suas casas com tranquilidade”, explicou Fabrício, em vídeo publicado nas redes sociais.



Quem esteve na clínica, no entanto, respondeu à nota reclamando do atendimento recebido nesta sexta-feira. “Ainda não tem médico no polo... Minha irmã retornou com meu cunhado e nada ainda. Minha irmã foi ao polo e foi muito mal atendida”, reclamou uma mulher no vídeo publicado pela Prefeitura.



O Dia tenta contato com a Prefeitura de Silva Jardim, para saber se o atendimento já foi reestabelecido. O profissional citado não foi encontrado até a divulgação desta reportagem.