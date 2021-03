Período de recesso na cidade terá diversas restrições Foto: Lucas Madureira

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 19:49 | Atualizado 26/03/2021 21:17

SILVA JARDIM – A Prefeitura de Silva Jardim, no interior do Rio, anunciou nesta sexta-feira (26), que irá acompanhar os feriados instituídos pelo governo estadual para conter o avanço da Covid-19. Além disso, o município instalou barreiras sanitárias nos principais acessos à cidade para impedir a entrada de turistas durante o ‘feriadão’ dos próximos 10 dias.

Barreiras sanitárias foram colocadas para controlar o fluxo de pessoas. A abordagem é feita com uma rápida conversa, aferição de temperatura corporal e orientações sobre protocolos a serem seguidos. De acordo com o texto publicado nas redes sociais, o acesso ao município fica restrito aos moradores e às pessoas que trabalhem na cidade, sendo proibida a entrada de turistas.

Ainda de acordo com o novo decreto publicado pela Prefeitura, “O município acompanhará os feriados instituídos excepcionalmente, em função da Covid-19, pela Lei Estadual n.º 9224, de 24 de março de 2021, nos dias 26 e 31 de março e 1º de abril de 2021, bem como a antecipação do feriado estadual do dia 23 de abril, para o dia 30 de março”, diz um dos parágrafos do documento.

Saúde e Assistência Social, Promoção Social, Segurança Pública, Obras e de Serviços Públicos e Manutenção. As novas medidas fazem parte do decreto publicado pelo município na última quarta-feira (24) , que também prevê possibilitar que os servidores municipais cumpram o expediente de forma remota ou em rodízio. Ainda de acordo com o documento, as novas restrições não serão aplicadas às secretarias de:e de

De acordo com o último boletim epidemiológico publicado pela Prefeitura de Silva Jardim nesta sexta (26), a cidade soma 28 mortes e 2.018 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia. Segundo o boletim, nove pessoas seguem internadas e outras 89 permanecem em isolamento domiciliar.