Por O Dia

Publicado 25/03/2021 21:03

SILVA JARDIM - A Prefeitura de Silva Jardim, no interior do Rio, publicou um novo decreto para possibilitar que os servidores municipais cumpram o expediente de forma remota ou em rodízio. O texto foi publicado nessa quarta-feira (24) e vai valer até o dia 7 de abril. A medida é para reduzir a circulação de pessoas e promover o distanciamento social devido à Covid-19.

Segundo o texto, o expediente presencial nos prédios públicos municipais deverá ocorrer em sistema de rodízio e teletrabalho a ser definido por cada chefe de setor. Ainda de acordo com o documento, as novas restrições não serão aplicadas às secretarias de: Saúde e Assistência Social, Promoção Social, Segurança Pública, Obras e de Serviços Públicos e Manutenção.

No Rio, quem desrespeitar decreto pode parar no xilindró

O texto prevê a proibição de velórios e cerimônias fúnebres dos falecidos decorrentes de casos confirmados ou suspeitos por coronavírus, devendo o sepultamento ser realizado assim que o corpo for liberado pelas autoridades competentes e em féretro lacrado. O novo decreto também estabelece que, velórios e cerimônias fúnebres dos falecidos por outras causas deverão ter a duração máxima de duas horas.

As novas medidas foram decretadas pela Prefeitura alguns dias após o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) ter expedido, na última segunda-feira (22), uma recomendação de ampliação das medidas de isolamento social, com a suspensão das atividades não essenciais e restrição das consideradas essenciais a Silva Jardim , além de outros seis municípios do estado.