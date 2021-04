Restrições aumentaram para conter o avanço da Covid-19 Foto: Divulgação

Publicado 01/04/2021 18:54

SILVA JARDIM – A Prefeitura de Silva Jardim, no interior do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, comunicou nesta quinta-feira (1º) que permanece com suas barreiras sanitárias instaladas nos principais acessos à cidade. A ação conta com o apoio da Guarda Municipal e da Defesa Civil, de acordo com o governo municipal.

Segundo o texto publicado pela Prefeitura nas redes sociais: “As barreiras sanitárias estão nas entradas da cidade, inclusive na entrada de Aldeia Velha, onde em datas comemorativas recebe grande quantidade de pessoas. Estão sendo analisados os comprovantes de residências e verificação de temperaturas”, diz o texto.

