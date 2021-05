Município no interior do Rio de Janeiro é conhecido por suas belezas naturais Foto: Nelson Schumaker dos Santos

Por O Dia

Publicado 08/05/2021 08:24

SILVA JARDIM – A cidade de Silva Jardim, no interior do Rio, comemora neste sábado (8) seu 180º aniversário de sua emancipação político-administrativa. De acordo com a Prefeitura do município, diversas atrações festivas serão realizadas em comemoração. Este ano, por conta da pandemia, toda a programação será realizada on-line, por meio de transmissões ao vivo.

Segundo o cronograma do governo municipal, o dia será repleto de atrações; começando pelo tradicional hasteamento das bandeiras às 8h, missa solene na Paróquia Nossa Senhora da Lapa, às 10h30, oficialização da instalação do Painel Cerâmico com símbolos turísticos, históricos e culturais no Espaço de Cultura e Lazer, às 11h30, homenagens às vítimas da Covid-19, às 15h e shows musicais a partir das 19h30.

Ainda de acordo com a Prefeitura, a entrega ao público da reforma da Praça Amaral Peixoto, no Centro da cidade, às 12h, marcará as ‘lives’ de aniversário de 180 anos, que começaram na noite dessa sexta-feira com mensagem do pastor Jocirlei Moura Sales e louvor com o ‘Ministério Unção Ágape’. Toda programação pode ser assistida pelas redes sociais do governo municipal.

A cidade

Silva Jardim é conhecida por suas belezas naturais e seu contato direto com a natureza. Parte do seu território encontra-se protegido pela Reserva Biológica Poço das Antas, reserva biológica federal destinada ao projeto de preservação da Mata Atlântica e do mico-leão-dourado, às margens da BR-101.

Fundada em 08 de maio de 1841, a cidade possui cerca de 22 mil habitantes, segundo o último censo realizado em 2020. Seu nome atual é uma homenagem ao advogado e jornalista Antônio da Silva Jardim. Anteriormente o município chamava-se Capivari.