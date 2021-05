Município deve ter céu aberto somente na próxima sexta-feira (14) Foto: Lucas Madureira

Publicado 10/05/2021 07:19

SILVA JARDIM – A previsão do tempo para esta segunda-feira (10), em Silva Jardim, no interior do Rio, será de tempo nublado e possibilidade de chuva. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a cidade deve registrar mínima de 9°C e máxima de 24°C durante o dia. O frio toma conta da cidade, que deve ter uma semana chuvosa e céu aberto somente na sexta (14).



Segundo o INMET, o município deve permanecer com tempo fechado e bastante frio, nesta terça (11), com mínima de 10ºC e máxima de 26°C. Na quarta (12), a temperatura na cidade deve subir algumas casas e registrar mínima de 14°C e máxima de 31°C. A semana encerra registrando mínima de 14°C e máxima de 31°C na quinta (13), e caindo para mínima de 11°C e máxima de 26°C na sexta-feira (14).