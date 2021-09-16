No total, serão vacinados profissionais de 16 centros de ensino da cidadeFoto: Rômullo Espíndola
Profissionais de educação recebem 2ª dose contra Covid-19 em Silva Jardim
Vacinação vai acontecer nesta sexta-feira (17), no CEPM Profª Vera Lucia Pereira Coelho
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Prefeita eleita em Silva Jardim participa de evento ao lado do governador do estado
Maira de Jaime e Cláudio Castro estiveram na comemoração dos 162 anos de Casimiro de Abreu
Secretário Estadual de Saúde visita Iguaba e São Pedro da Aldeia
Dr. Alexandre Chieppe esteve em Iguaba Grande com prefeito Vantoil Martins CID), depois seguiu para São Pedro da Aldeia, se encontrando com prefeito Fábio do Pastel (PL).
Pagamento do 13º e habeas corpus surpreendente agitam a política de Arraial
Enquanto atual prefeito comemora pagamento antecipado de parte do benefício natalino, o ex-prefeito consegue decisão na justiça que o livra da prisão
Covid-19: Silva Jardim divulga novo boletim epidemiológico
Município registrou duas mortes em decorrência da doença num período de cinco dias
Silva Jardim registra duas mortes por Covid-19 em cinco dias
Município com cerca de 22 mil habitantes se aproxima dos 3 mil casos confirmados da doença
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