No total, serão vacinados profissionais de 16 centros de ensino da cidadeFoto: Rômullo Espíndola

Publicado 16/09/2021 18:11

SILVA JARDIM – Profissionais de educação, que atuam na cidade de Silva Jardim, no interior do Rio, vão receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19 nesta sexta-feira (17). A aplicação da 2ª da vacina, que protege contra o novo coronavírus vai ocorrer durante a parte da manhã e parte da tarde, no CEPM Profª Vera Lucia Pereira Coelho, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com o cronograma divulgado nas redes sociais, essa fase da campanha de imunização tem previsão para ocorrer das 8h30 às 15h, vacinando profissionais de 16 centros de ensinos do município. Ainda de acordo com a Prefeitura, é necessário comparecer ao local munido do comprovante de recebimento da primeira dose para receber a segunda dose do imunizante.