2ª dose contra Covid-19 já disponível para faixa de 50 a 54 anos na cidade - Foto: Diviulgação

2ª dose contra Covid-19 já disponível para faixa de 50 a 54 anos na cidadeFoto: Diviulgação

Publicado 01/10/2021 11:57 | Atualizado 01/10/2021 11:57

Silva Jardim - A Prefeitura Municipal de Silva Jardim, através da Secretaria de Saúde, informa a população do calendário de vacinação para a 2º dose do imunizante para pessoas de 50 a 54 anos.

A partir desta sexta-feira, 01/10, já está disponível para a região central da cidade as doses do imunizante, é importante receber a 2ª dose.



É importante destacar também que a pandemia está no final mais ainda não acabou então é importante continuar adotando as medidas necessárias para conter o Covid, como evitar aglomerações, utilizando a máscara em locais públicos e limpar as mãos com álcool em gel.