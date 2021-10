No mês de prevenção ao câncer de mama o foco é a saúde da mulher - Foto: Divulgação

No mês de prevenção ao câncer de mama o foco é a saúde da mulherFoto: Divulgação

Publicado 26/10/2021 17:07 | Atualizado 26/10/2021 17:10

Silva Jardim - Nesta quarta-feira (27/10) a Prefeitura Municipal de Silva Jardim estará realizando várias atividades esportivas, de forma gratuita, visando incentivar as práticas saudáveis na saúde da mulher, com o objetivo de contribuir na campanha "outubro rosa" onde o foco é a saúde feminina e a prevenção do cáncer de mama através de práticas saudáveis.

Será na SEMEL no espaço de eventos de Cultura e Lazer, das 19hrs às 21:00, diversas atividades como aulas de zumba, juping e aulas funcional, em prol do " outubro rosa ", o mês de prevenção ao câncer de mama.