Winter era quem levantava informações dos locais a serem assaltados pelo bando - Divulgação

Publicado 12/08/2021 14:50 | Atualizado 12/08/2021 15:01

Rio - A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (11), em Irajá, Zona Norte do Rio, Winter Luiz Pereira Cerqueira, conhecido como Potão. O criminoso é apontado como membro de uma quadrilha responsável por pelo menos três roubos de joalherias de luxo. Ele foi identificado através do monitoramento de uma das lojas, em Ipanema, na Zona Sul do Rio.



O criminoso vai cumprir prisão temporária por trinta dias pelos crimes de organização criminosa e roubo majorado. A polícia vai pedir que a justiça converta a prisão para preventiva. Potão faz parte de uma quadrilha ligada ao tráfico de drogas do Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio.

Segundo investigações, o grupo é responsável por vários assaltos na cidade. A polícia identificou que é ele quem levanta as informações dos locais a serem assaltados pelo bando. Ele também responde pelo transporte para realização dos crimes.