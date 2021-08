Rio de Janeiro

Tiroteio no Complexo do Chapadão termina com dois mortos; moradora é uma das vítimas

De acordo com testemunhas, Priscila Carmo, moradora do Complexo do Chapadão, foi atingida por um disparo enquanto estava em uma padaria. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos

Publicado 12/08/2021 12:55 | Atualizado há 15 minutos