Cid Costa, de 24 anos, é investigado por assaltos na Zona Sul do Rio e foi preso na tarde de quarta-feira - Reprodução

Publicado 12/08/2021 12:55 | Atualizado 12/08/2021 13:04

Rio - Uma ação conjunta entre policiais civis e militares resultou na prisão de um homem foragido da Justiça do Rio na tarde de quarta-feira (11). Leandro Cid Costa, o Cid, de 24 anos, é investigado por diversos assaltos na Zona Sul do Rio. Investigações da Polícia Civil apontam que ele comandava uma quadrilha conhecida como 'Gang das Bikes'. De acordo com as investigações, Cid aluga bicicletas roubadas para que criminosos pratiquem delitos em bairros da Zona Sul. Pelo aluguel, os assaltantes pagavam cerca de R$ 150, mas em caso de perda ou apreensão, eram obrigados a quitar uma dívida de R$ 500.

Cid Costa foi preso quando policiais da 13ª DP faziam ronda pela região com policiais militares do BPTur e observaram Leandro em atitude suspeita. Após a abordagem, o suspeito, que era já procurado, foi reconhecido como líder da associação criminosa.

De acordo com o delegado Felipe Santoro, titular da 13a DP, com a prisão de Leandro Cid, os índices de furtos e roubos na região vão diminuir. "A prisão do líder enfraquece a associação criminosa, facilitando seu desmantelamento”, afirma o investigador



Nas redes sociais, Cid ostentava uma vida de luxo, postando fotos com cordões de ouro e celulares caros. "Já existiam informações e relatórios que apontam Leandro como o líder da associação criminosa e que esta associação atua há mais de dois anos", explicou o delegado.



Segundo a Polícia Civil, outros dez suspeitos são alvos de investigações por participação na quadrilha. Participaram da prisão policiais da 13ª DP, BPTur e do Copacabana Presente.