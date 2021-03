Chorão Reprodução / Internet

Rio – Você não deve saber quem é Alexandre Magno Abrão, mas com certeza já ouviu falar no Chorão. O Vocalista do Charlie Brown Jr. faleceu no dia 06 de março de 2013, com uma overdose de cocaína. Na época, o músico tinha vários problemas com o vício em drogas e passava por uma fase ruim na vida profissional e pessoal.

O legado da banda, no entanto, era ímpar. O CBJr emplacou diversos hits e foi referência do Rock por muitos anos. Não atoa, no início da tarde do dia de sua morte, a hashtag #LutoChorão estava na liderança dos trending topics mundiais do Twitter, e a notícia sobre sua morte era o assunto mais lido nos principais portais do Brasil.

Hoje, completando oito anos de seu falecimento, Chorão volta aos trending topics do Twitter recebendo homenagem dos fãs:

"todos vivemos dias difíceis

que não passam de ilusão

todos vivemos dias incríveis

mas nada disso é em vão."



- Beco sem saída



uma das minhas músicas favoritas do Chorão, Alexandre magno, Charlie Brown Jr etc



quando li o livro da Grazon (como ele chamava) pic.twitter.com/5H1ED4fbNv — crislin (@desentendidaaa) March 6, 2021

8 anos sem o Chorão.



Suas letras ficaram marcadas na vida de todos pic.twitter.com/WsOzzLfTPM — Jean (@jean_kini) March 6, 2021

