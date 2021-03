Seguidor aponta que Caio pode ser o novo vilão do BBB 21 Divulgação/ TV Globo

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 09:45 | Atualizado 09/03/2021 09:46

Antes querido pelo público, o "G3 do BBB", formado por Sarah, Juliette e Gil, parece ter azedado de vez. E o público elencou o "Bastião" como o pivô da história. Esta edição do Tá Na Rede Celebs também traz a polêmica indicação de Carla por Rodolffo no Paredão Falso; ouça!