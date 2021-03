'Racismo reverso' é o tema do podcast O Dia Explica desta quarta-feira, 10 Divulgação/ TV Globo

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 10:38 | Atualizado 10/03/2021 10:41

Durante a participação no BBB 21, a psicóloga Lumena Aleluia, que é negra, foi acusada de discriminação racial contra Carla Diaz pelo fato da atriz ser branca. A partir disso, parte do público passou a apontar o termo 'racismo reverso'. Mas isso existe? Confira no podcast O Dia Explic

Assista: