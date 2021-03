Carla Diaz manda todos para a área externa Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 12:57 | Atualizado 11/03/2021 13:11

Os servidores do Globoplay se sobrecarregaram no momento exato em que Carla Diaz estava retornando para a casa. No twitter, os internautas acusaram Boninho de ter derrubado o acesso ao aplicativo, para que todos tenham que assistir o programa a noite. Carla Diaz foi escolhida entre quatro participantes para ir ao quarto secreto no paredão falso da última terça-feira (9).

Veja a reação da web com sobrecarga do aplicativo:

Publicidade

E o #GloboPlay que está fora do ar....

Pra isso que se assina essa merda? Para quando queremos assistir fica fora do ar ???@globoplay pic.twitter.com/2iWq3xoBBl — Daniel (@daanielvitor) March 11, 2021

Eu: "Esse ano eu não vou me estressar com o BBB"



- Globoplay não funciona na hora mais importante do programa



Eu:



pic.twitter.com/3oUjXCyNd2 — Beta (@maryhbetah) March 11, 2021 Eu xingando a globoplay sendo que eu nem tenho globoplay — Sheila (@sheilaromaoni) March 11, 2021 @globoplay eu tô querendo assistir a chegada da Carla Diaz. Mas vocês não querem deixar pq estão falando que eu tenho que assinar pra ver, sendo que EU JÁ TENHO ASSINATURA. O pior é saber que eu assinei só pra ver isso. — foxpv (@foxpv) March 11, 2021

Publicidade

Veja também o momento exato em que a atriz volta para casa: