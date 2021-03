Adriana Esteves Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 23:34

A novela “Amor de Mãe” voltou ao ar nesta segunda-feira (15), após um hiato devido à pandemia do novo coronavírus. No primeiro episódio inédito, a trama abordou o “novo normal” e mostrou os personagens vivendo dentro das novas medidas sanitárias impostas pelo Covid-19. Mas, aparentemente, quem roubou a cena mesmo foi Adriana Esteves.

A Thelma, personagem de Esteves, está cada vez com menos opções para esconder a verdade sobre o filho de Lurdes. Isso a levou a tomar medidas drásticas no capitulo de hoje. Na internet, os fãs da novela elogiaram bastante a interpretação de Adriana que entregou cenas emocionantes durante o episódio e foi até comparada com a Carminha, outra personagem icônica da atriz. Confira:

Publicidade

Primeiro capítulo do retorno e a mulher já matou a melhor amiga gente? Adriana Esteves só chega com o pé na porta né, tudo bem odiar a Thelma, mas me chamem só de Thelminha pra eu não achar que é comigo — Thelma (@thelminha) March 16, 2021

Adriana Esteves você está acima de muitos mas NINGUÉM está acima de VOCÊ #AmorDeMãe pic.twitter.com/SXhMWkzBrw — (@joaodeivison) March 16, 2021

Publicidade

meu deussssss, a thelma consegue ser pior que a carminha

Adriana Esteves LENDÁRIA #AmorDeMãe pic.twitter.com/5kcIcKOw73 — (@chandlxrmb) March 16, 2021

Eu sou MUITO fã da Adriana Esteves! SÉRIO! #AmorDeMae pic.twitter.com/27GOoIxkl5 — PEDRAO modo #BBB21 (@Itspedrito) March 16, 2021

Publicidade