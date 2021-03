Por O Dia

Publicado 17/03/2021 22:52 | Atualizado 17/03/2021 22:58

No fim do capítulo da novela “Amor de mãe”, da TV Globo, desta quarta-feira (17), o traficante Marconi, interpretado por Douglas Silva, foi assassinado após manter o amigo Sandro, interpretado por Humberto Carrão, como refém. A cena mobilizou os telespectadores e liderou os trending topics do Twitter durante a exibição. Confira algumas reações: