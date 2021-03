Carla Diaz reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 22:10 | Atualizado 19/03/2021 22:51

Na última segunda-feira, 15, a 21ª edição do Big Brother Brasil completou 50 dias de exibição. O Portal iG convidou ex-participantes do programas para refletirem sobre algo que muito se debate nas redes sociais: por que a energia desse BBB é diferente das edições anteriores? Falta a alegria que o público espera de um reality?



Muito comprometidos com embates e discórdia, mas pouco interessantes nas festas em desenvolver relacionamentos amorosos: na visão de Leka Begliomini, que integrou a primeira edição, os participantes atuais foram ‘contaminados’ pelo que assistiram nos anos anteriores, sobretudo em 2020: “Entraram muitas pessoas com uma consciência muito grande do que elas deveriam dizer”, destacou.

Para Maria Melilo, campeã da 11ª edição, a grande questão é na formação do próprio elenco, composto de pessoas que não estão dispostas a desenvolver relações mais verdadeiras: “As pessoas estão ali focadas para ganhar o prêmio”. “Quando você entra com uma causa, o humano fica abafado”, emendou Leka.



O bate-papo foi conduzido por Marina Ayres e Isabele Hernandes, integrantes da equipe de Rede Sociais. Confira um trecho!

