Edições impressas de O Dia e Meia Hora adotaram o preto e branco em todas as páginas Reprodução/ O Dia e Meia Hora

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 20:35 | Atualizado 25/03/2021 21:29

Em tributo às vítimas fatais de covid-19 no Brasil, o Portal iG e os jornais O Dia e Meia Hora executaram diversas ações em referência à pandemia, desde a publicação de reportagens especiais a um vídeo institucional em apoio às famílias. A divulgação do material foi iniciada no fim da tarde de quarta-feira (24), quando o país ultrapassou a marca de 300 mil mortos.



Na quinta-feira (25), as edições impressas de O Dia e Meia Hora adotaram o preto e branco em todas as páginas – das reportagens aos anúncios. O luto também foi seguido pelos respectivos sites e redes sociais. Em editorial, o colunista Nuno Vasconcelos explicou o objetivo: “É o mínimo a ser feito para levar as condolências e a solidariedade de toda nossa equipe a cada fluminense e a cada brasileiro que perdeu alguém querido”.



Confira a repercussão nas redes sociais:

300,000 dead and a broken Brazil. The front page of @meiahora today says it all pic.twitter.com/r3H5OKkxlM — Tom Phillips (@tomphillipsin) March 25, 2021

A excelente e histórica edição de hoje do jornal O DIA do Rio de Janeiro. Capa, editorial e toda e sem cores (toda em preto e branco) em solidariedade às vítimas da pandemia e a suas famílias. Força, brasileiros. @nuno_vccls pic.twitter.com/fsiQgKd8dO — Coluna Esplanada (@colunaesplanada) March 25, 2021

O DIA E MEIA HORA RODAM EM PB LAMENTANDO AS 300 MIL MORTES - Anunciantes também apoiam a iniciativa e mesmo os anúncios rodam sem cor.

* Matéria completa em https://t.co/kwlZhMVHkM#janelapublicitaria #odia #meiahora pic.twitter.com/w1QGZYADw8 — Janela Publicitária (@janelapub) March 25, 2021

Em tributo, jornal chora pelas 300 mil mortes por causa da Covid

------------------> https://t.co/0GYLiTpfbK pic.twitter.com/LUSocbcTMW — Comunique-se (@comuniquese) March 25, 2021

