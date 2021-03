Espetáculo "Melhor Faz Tranças do Mundo" estreia em abril com exibição gratuita na Web Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 12:23 | Atualizado 29/03/2021 12:26

E se você pudesse reconstruir uma cidade do zero, quais estruturas reinventaria? O espetáculo “Melhor Faz Tranças do Mundo”, com estreia no dia 10 de abril, às 17h, e exibição gratuita e online , promove essa reflexão. A classificação é livre para todas as idades.

Sob direção de Luan Vieira, que também faz dupla com Dora Freind no texto, o espetáculo tem no elenco Luiza Loroza, Jorge Oliveira e Julia Freind. que vivem três grandes amigos que têm a missão de reconstruir uma cidade que foi devastada por um forte vento. Dos escombros do que ficou, a única pessoa capaz de refazer o lugar é um menino com uma habilidade de fazer tranças, que é apaixonado pelo número três, e encontra sempre uma terceira opção para resolver as coisas. O equilíbrio entre os extremos. Juntos, eles irão tentar trançar a cidade perdida em busca de reconstruir tudo que o vento levou.

Publicidade

Em um período de pandemia e dos encontros virtuais, falar de amizade e da esperança em outros futuros possíveis, para o diretor Luan Vieira, é afirmar que existe sempre a novidade das ideias que não cabem mais nesse tempo.

“Uma das minhas intenções como encenador é fazer o espetáculo fluir a partir da experiência de cada pessoa. Nesse sentido, a ventania é como a ruína de uma ideia muito bem estabelecida sobre o mundo. Minha intenção é fazer o público acompanhar uma história em que se perceba aquilo que no cotidiano não se consegue ver. Eu quero que o telespectador descubra através do espetáculo as suas próprias inquietações!”, destaca.

Publicidade

Realizado pela Palavra Z Produções Culturais, o espetáculo tem apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com patrocínio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc.

SERVIÇO

Publicidade

GRATUITO



Sábado e Domingo: 17h

Exibição: 10,11,17,18,24 e 25/04Sábado e Domingo: 17hExibição: youtube.com/palavraz

Publicidade

Direção: Luan Vieira

Texto : Luan Vieira e Dora Freind

Elenco : Jorge Oliveira, Julia Freind e Luiza Loroza

Diretora assistente: Dora Freind

Direção de produção : Bruno Mariozz

Produção executiva : Fabio França

Assistente de produção: Fernanda Xavier

Iluminação: Ricardo Woolf

Cenário: Carlos Estranho

Figurino : Ananda Almeida

Trilha sonora : Samantha Jones

Arte : Zadô e Tulio Cassio