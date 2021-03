Por O Dia

Rio – A edição 2020 do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), além de avaliar conhecimentos acadêmicos, decidiu testar também a paciência dos inscritos. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) anunciou a divulgação dos resultados para esta segunda-feira (29) às 18h , entretanto o site onde seriam divulgadas as notas esteve fora do ar durante o horário previsto e seguiu indisponível durante o inicio da noite.