Sarah Reprodução / Tv Globo

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 00:47 | Atualizado 31/03/2021 00:50

Rio – Assim como Ícaro, Sarah foi do céu ao inferno do “BBB 21”. No inicio do programa, a loira se destacou por ficar ao lado dos mais excluídos da casa e por sua leitura de jogo impecável, sendo a principal articuladora para o fim do chamado “Gabinete do ódio” do BBB. No entanto, no decorrer do programa a sister perdeu a mão no jogo e terminou eliminada com 76,76% dos votos.

Quem não reagiu bem à notícia foi o maior parceiro de Sarah dentro da casa. Gilberto perdeu o controle dos seus sentimentos e chorou copiosamente em tristeza pela eliminação da sister. O economista chegou num nível de desespero que teve de ser acudido por João e Fiuk para conseguir se acalmar.

Nas redes sociais, os fãs do programa comemoraram a saída da consultora de marketing, que acabou se queimando muito aqui fora por conta de seus posicionamentos na casa e seu desdém com a pandemia de Covid-19. Muitos internautas também ficaram preocupados com o estado de Gil.

a cara da sarah sabendo que ela, juliette e gilberto eram favoritos e chamados de g3 #bbb21 pic.twitter.com/fIYxjErcKc — cris dias (@crisayonara) March 31, 2021

Eu tô assim esperando o Tiago falar pra Sarah que ela era uma das favoritas da edição e ferrou tudo #BBB21 h pic.twitter.com/57Dvo84qa0 — Matheus (@Matheussant999) March 31, 2021

Queria muito abraçar o Gil. Não é coincidência ser o João que tá abraçando ele. É uma dor que só os dois entendem, é a porra do recado que esse país passa sempre — Preta Ijimú (@Nailahnv) March 31, 2021

existe uma diferença entre ficar feliz pela Sarah ter saído e sentir prazer em ver o Gil assim

Jogo é uma coisa, psicólogico e amizade é outra, espero que ele fique bem. #BBB21 pic.twitter.com/P5q20yMxUd — vinni (@vinniserraoo) March 31, 2021

