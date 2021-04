Arthur curte a festa do líder da semana no BBB Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/04/2021 02:35 | Atualizado 01/04/2021 03:37

Como habitual às quartas-feiras, o líder da semana no Big Brother Brasil ganha uma festa temática. Na noite desta quarta-feira (31), Arthur ganhou uma homenagem inspirada no universo crossfiteiro, no qual é instrutor. Aqui fora, o público não perdeu a oportunidade de observar alguns detalhes na decoração e, obviamente, fazer piada com o fato dele ter o apelido de 'bananão'. Confira alguns tweets curiosos:

E a produção que fez uma homenagem para o Arthur, uma mesa com bananas.

Ele nem tem ideia da representatividade. #bbb21 #festadolider #FESTABBB21 pic.twitter.com/hphITGL9WP — Van Amante BBB (@KobraKontra) April 1, 2021

A cara do fiuk de quem ta amando as músicas kkkkkkk #festadolider #bbb21 pic.twitter.com/G87RbhourF — Rosilma (@Rosiiiiiii_) April 1, 2021

A festa do Arthur começou com música do Projota logo em seguida a da Karol



#festadolider #festadolider pic.twitter.com/X8PiK20iyN — (@Eu_simplesment) April 1, 2021

