Publicado 03/04/2021 23:50

Entre a primeira e a segunda música no show que realiza dentro do ‘Big Brother Brasil 21’ na noite deste sábado (3), Ludmilla soltou uma frase que animou especialmente João Luiz e Camilla de Lucas. “Respeite o nosso funk, respeite nossa cor, respeite nosso cabelo”, declarou a artista. O clamor ocorre no mesmo dia em que o professor João chorou após Rodolffo fazer comentário sobre seu cabelo, comparando ao da 'peruca do castigo do monstro' , de homem das cavernas. A reação da web foi imediata. Confira!