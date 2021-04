Web faz zoeira com Bonner Reprodução / Internet

Rio – A confirmação de anulação das condenações do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva rapidamente tomou conta dos assuntos do momento nas redes sociais. Por 8 votos à 3, o Supremo Tribunal Federal decidiu à favor do petista. William Bonner foi o responsável por noticiar a decisão no Jornal Nacional dessa quinta-feira (15) e os internautas não perdoaram o jornalista.

Os memes vieram rápido no Twitter e o nome de Bonner também foi parar nos assuntos mais comentados. A premissa para as piadas seria que o âncora do jornal não teria gostado da notícia, mas mesmo assim teve que reproduzi-la.

