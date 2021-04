Pocah veste a carapuça após ser alfinetada por Tiago Leifert: 'Quem dorme não joga' Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 23/04/2021 00:31

Pocah ganhou a prova de tabuleiro com roleta no ‘BBB 21’ desta semana. A prova consistia em tirar pontos na sorte da roleta e andar as casas de um jogo de tabuleiro Depois de Juliette falhar na última rodada, foi a vez da funkeira tirar o valor certo na sorte. Além da liderança, ela levou o prêmio 23 mil reais da prova.

