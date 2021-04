Viih Tube: a única pessoa feliz com a decisão de Gil do Vigor Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/04/2021 23:54 | Atualizado 26/04/2021 00:15

Após ser eliminada do Big Brother Brasil na noite deste domingo (25), Viih Tube admitiu para Tiago Leifert que errou de propósito a prova do líder que deu a liderança a Gilberto na última terça-feira (20). Na ocasião, antes de tentar pela última vez, a influencer olhou para o economista como estratégia para fugir de uma possível indicação – e foi o que aconteceu, pois Gil indicou Pocah, contrariando o desejo do público. Mas dessa vez não teve jeito: com 96,69% dos votos, a influencer se tornou a terceira maior rejeição da história do programa, perdendo apenas para Nego Di e Karol Conká.

Após a saída de Viih, Gilberto se tornou líder. Entre indicações do líder, contragolpes e indicação da casa, Camila, Pocah e Arthur integram o próximo paredão, que será definido na próxima terça-feira (27).

Confira a repercussão nas redes sociais sobre a saída de Viih Tube:

Viih Tube admitindo que no dia que o Gil ganhou o líder, ela errou de propósito. Tiago disse que faltou ela ser honesta e combinar as coisas com o público #BBB21



#BBB21 caralho 96%/ tchau Viih/Quase 97% #REDEBBB21 pic.twitter.com/2Kgk7xLoZk — Rubinho (@RubynhoL) April 26, 2021

A grande família de Viih Tube



Tichau Viih | Nego Di | Tiago | Quase 97% | Ana Clara #bbb21 pic.twitter.com/zpjq0LcIXY — Beatriz (@beamoraess_) April 26, 2021

eu achando que o Tiago ia falar pra Viih tube que ela saiu com 96% só pra ver a reação dela



tchau viih / caralho 96% / nego / quase 97% / karol pic.twitter.com/IQGrGliAdw — (@blah_mind) April 26, 2021

