Por O Dia

Publicado 26/04/2021 22:49

Rio – A Rede Record divulgou os primeiros nomes do ‘Power Couple Brasil 5’. Durante o intervalo da novela Gênesis, Adriane Galisteu apresentou o casal de influenciadores Mirella Janis e Yugnir Ângelo e a atriz Renata Dominguez e seu noivo Leandro Gléria. Outros 11 casais serão revelados ainda está semana para completar o elenco do programa.

Mirela ficou conhecida por participar do reality da MTV ‘De Férias com o Ex – Celebs’, onde protagonizou cenas marcantes como o susto ao ver outro participante pelado e o gosto por requeijão, que garantiu a ela o apelido de Cremosinha. Já Renata dispensa apresentações, a atriz já participou de diversas novelas tanto na Record quanto na Globo, entre elas Malhação e Deus salve o Rei.

Nas redes sociais, os fãs revelaram as expectativas para o Power Couple e já estão agitando suas torcidas pelos participantes. Confira:

