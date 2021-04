BBB 21 entra na reta final com positividade Reprodução / Globo

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 00:27

Rio – Faltam sete dias para o fim do ‘Big Brother Brasil 21’. A edição que ficou marcada pela tortura psicológica, pelo cancelamento e por momentos extremamente tensionados entrou na sua última semana de maneira positiva, buscando mostrar o lado bom dos participantes.

Nessa segunda-feira (26), Tiago Leifert entrou ao vivo com uma proposta diferente do tradicional fogo no parquinho de todo início de semana. O apresentador propôs aos seis participantes finalistas que eles reconhecessem em seus companheiros de confinamento as qualidades que gostariam de ter. Também deu a chance aos emparedados da semana (Arthur, Camilla e Pocah) de fazer uma última declaração para a casa e para o público.

Publicidade

Em uma temporada que teve um clima tão pesado, a produção acerta em tornar o clima da reta final mais leve e positivo tanto para os participantes, que puderam descomprimir o stress de tantas semanas jogando, quanto para os espectadores que já deveriam estar saturados de tantas turbulências dentro do programa.

Nas redes sociais, os fãs reagiram aos acontecimentos positivos de hoje:

Publicidade

Me processem, estou adorando o programa de hoje. Um pouco de calmaria e positividade no meio de todo esse caos. #BBB21 — Chico Barney (@chicobarney) April 27, 2021

Que lindo e poderoso, o @gilnogueiraofc se emocionando ao falar sobre como aprendeu a se libertar dentro do programa e viver aquilo que sempre quis. Gil, saiba que você representou e inspirou muitas pessoas aqui fora a se aceitarem e se amarem! #BBB21 — Pedro Hosken (@pedrohosken) April 27, 2021

Publicidade

esse clima de bbb 100% aquele ultimo role do ensino medio com muito carinho guardado mas vc sabe no fundo que ninguém nunca mais vai se ver — lucas paiva (@paiva) April 27, 2021