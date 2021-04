Juliette Freire Divulgação/ TV Globo

Rio - A trajetória de Juliette Freire dentro do Big Brother Brasil 21 é algo ímpar. A paraibana, de 31 anos, passou de anônima a fenômeno nacional em pouco menos de três meses. Acumulando mais de 22 milhões de seguidores, Juliette foi alçada a um patamar inédito para uma participante de reality show. Mas como explicar essa ascensão meteórica da advogada e maquiadora, que até ontem era um desconhecida? Vem pra cá que O Dia explica!

O carisma que Juliette tem dentro do programa ajudou muito na formação desse fenômeno, porém nem todo carisma do mundo garantiria esse sucesso sem uma estratégia de marketing. Para as publicitárias Giulia Carvalho e Jessica Moraes as redes sociais da advogada são usadas pela equipe de Juliette para criar um elo entre a participante e o público. “Os fãs dela se aproximam muito dela ali [no Twitter], porque ali eles comentam e tem respostas dos administradores”, explica Jessica.

A equipe da sister também usa as redes sociais para contar a história da Juliette. O público não consegue acompanhar o BBB 24 horas por dia, por isso os administradores das páginas da maquiadora fazem esse trabalho para os fãs e recortam os momentos dela na casa para “facilitar” o acesso dos espectadores ao que ela faz. “Eles usam o feed [do Instagram] para mostrar quem ela e as atitudes dela lá dentro”, diz Giulia.

Contudo, a briga pelo R$ 1,5 milhão ainda não tem um vencedor certo. Mesmo com todo o esforço dentro e fora da casa, a opinião do público sobre quem deve levar o prêmio para casa é incerta. Para a jornalista Isabelle Danelo, Juliette tem muitas chances de ganhar, entretanto os espectadores estariam divididos entre dar o prêmio para quem realmente precisa ou para quem jogou melhor. “Vai muito além de número de seguidores e um jogo limpo. [O BBB] é sobre levantar bandeiras e se conectar com pessoas. Fazer com que as pessoas se identifiquem com você”, analisa Isabelle.

E para você, leitor, será que o fenômeno Juliette tem o que é preciso para ser a vencedora do Big Brother Brasil 21? Veja nossa analise na íntegra no vídeo aí em baixo e tire suas conclusões.