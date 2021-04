Igual a Sarah, Juliette também furou a quarentena Reprodução / Globo

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 23:29 | Atualizado 27/04/2021 23:33

Rio – Na sua reta final, o Big Brother Brasil 21 ainda tem polêmicas para animar as redes sociais, mesmo que repetidas, para mostrar. Nessa terça-feira, faltando poucas horas para mais um paredão, foi a vez de Juliette revelar que também furou a quarentena durante a pandemia de Covid-19.

A sister estava conversando com Camilla de Lucas, quando contou que teria contraído a doença possivelmente em uma festa que estava com as amigas ou em um aniversário de outro amigo.

O público saiu para as redes sociais cobrando uma retaliação da advogada similar com o que aconteceu com a ex-BBB Sarah, que foi muito repreendida pela web quando fez declarações similares. Confira:

E @camilladelucas fala o que precisa ser dito: tem que fica em casa! Assintomático também transmite!



Sei que vai ter cacto bravo comigo, mas se tinha simpatia por Juliette, não tenho mais. Critiquei Sarah pelo mesmo motivo. https://t.co/XrAdtygrxb — Julio C. Ponce #VACINAJA (@jasonptodd) April 28, 2021

Gente eu perdi essa matéria no jornal, o vírus se propaga através do DEBOCHE e não através da aglomeração ??

SE DECIDE MANA OU VC CRUSSIFICA A SARAH OU DEFENDE A JULIETTE OS DOIS NÃO DA. — (@KellyKcrs) April 27, 2021

sarah passou a coroa de miss covid pic.twitter.com/c0hQz0JKc4 — sophia do vigor (@sogorxs) April 27, 2021

nossa mas quando a Sarah falou que saia para as baladas foi o maior auê todo mundo caiu em cima matando inclusive os chactos agora a Juju fala que foi pra restaurante, balada e pegou corona e o povo passando pano fica aí a lição q esse povo só militam quando convém! — Carminha Sincera (@RainhaCarminha) April 27, 2021