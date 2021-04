Novo Paredão tem Camilla, Gil e Pocah na berlinda Reprodução / GShow

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 01:45

Rio – O Big Brother Brasil 21 entra na sua última semana com uma ‘Super Terça’. Mais uma vez o programa acelera o ritmo na edição de terça-feira, a mais importante da semana, para encaixar uma eliminação, uma prova do líder e um novo paredão.

Logo no começo da edição, Arthur foi eliminado. O professor de crossfit saiu da casa com 61,34% dos votos. Na sequência, a prova do líder começou animada, mas logo a tensão tomou conta dos brothers, pois a prova de sorte dessa semana trabalhou cada vez mais a ansiedade dos participantes e deixou todos muito nervosos. No final, Juliette levou a melhor e foi coroada a última líder do BBB 21.

Com a liderança, a advogada indicou Pocah ao paredão que preferiu enfrentar Gil e Camilla no seu Paredão, salvando Fiuk da Berlinda. Nas redes sociais, os fãs do programa deixaram seus comentários sobre os melhores momentos da edição. Confira alguns:

Carla Diaz nesse momento com saída do Arthur pra Camilla



pic.twitter.com/JZ31D1rOQs — Non (@NonLacerda) April 28, 2021

Me salvem

Me ajudem

Não dividam voto

Eu tô feliz

Eu joguei

Eu fui líder

Eu fui anjo

Eu beijei na boca

Eu me regojijei

Eu me agarrei

Eu fiz cachorrada

Por favor

Me ajuda

Minha intensidade

Tudo que coloquei aqui dentro

Me deixa

Pelo amor do meu Senhor



É GIL DO VIGOR #BBB21 pic.twitter.com/bq9dUNEh1G — Jeff Nascimento (@jnascim) April 28, 2021

