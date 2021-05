5 motivos para Fiuk ser o grande campeão do 'BBB 21' Arte: Letícia Carvalho / Imagem: Divulgação/ TV Globo

Por O Dia

Publicado 02/05/2021 23:11

O ‘Tá na Rede’, do jornal O Dia, listou cinco motivos para o cantor e ator Fiuk vencer a 21ª edição do ‘Big Brother Brasil’, reality da TV Globo. Confira!



1 - O Brother mostrou pro Brasil que homens também são sensíveis. O que não falta é imagens de Fiuk chorando durante esses três meses de BBB.



2 - Ele se mostrou muito entregue e sincero em suas amizades. Seja com Lumena lá no início do programa ou com Gil agora no final.



3 - Fiuk disse, em diversos momentos do programa, o quanto precisa da grana do prêmio. Filho de cantor famoso também passa perrengue, não é mesmo?!



4 – Antes de entrar no reality, o ator fez um curso de desconstrução, buscando uma forma de não reproduzir atitudes machistas. Nem sempre conseguiu seguir à risca o aprendizado, mas menos demonstrou esforço em mudar, e não simplesmente dizer que não teve acesso à informação.



5 – Ao lado de Gil do Vigor, o ator protagonizou uma das cenas mais inesquecíveis da história do BBB, um selinho nu para comemorar a volta do paredão.

