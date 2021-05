Gilberto se surpreende com principais rejeições do 'BBB 21' Reprodução/ TV Globo

Por O Dia

Publicado 03/05/2021 01:50 | Atualizado 03/05/2021 01:59

Eliminado na noite deste domingo (2), o economista Gilberto teve uma reação de espanto ao descobrir as principais rejeições da 21ª edição do ‘BBB 21’. “Jesus! Esse povo ainda está com a consciência ainda?”, exclamou, arrancando risadas da apresentadora Ana Clara, da Rede BBB. Confira o momento e a repercussão do público:

A reação do Gil vendo as rejeições dos participantes #BBB21 pic.twitter.com/PT4JB1AEH1 — Mii (@miguellziimm) May 3, 2021

a reação do Gil vendo as rejeições dos outros eliminados no Bate-Papo da #RedeBBB tá passando na sua timeline #BBB21pic.twitter.com/NfFld214YJ — Allan em (@limalblue) May 3, 2021

SOCORRO O GIL VENDO AS PORCENTAGENS KKKKKKKKKKK pic.twitter.com/prhUu9Z8OV — Duda Dello Russo (@dudadellorusso) May 3, 2021

Eu tô amando Gil vendo as rejeições KKKKKKKKK pic.twitter.com/92XvdFDjT6 — @licez (@escorpianahpt) May 3, 2021

