Arthur e Carla Diaz no Globoplay Reprodução/ Globoplay

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 00:06

O constrangimento tá on! Carla Diaz e Arthur, que viveram um romance dentro do 'Big Brother Brasil 21', se reencontraram nesta quarta-feira (5) em uma premiação realizada pelo Globoplay. Para surpresa até dos apresentadores, 90% do público considerou o agora ex-casal como o melhor da edição atual.

O crossfiteiro se declarou para a atriz: "Eu disse que estava apaixonado, mas eu ainda estou". Carla desconversou e disse que ainda precisa conversar com o ex-affair com calma. Confira a reação do público:

Trecho: Arthur e Carla vencendo a categoria melhor casal com mais de 90% dos votos... pic.twitter.com/dl4mWHSMe6 — Picoli Crossfiteiro (@WillianCulture) May 6, 2021

a carla sendo irônica por ganhar o prêmio de “melhor casal” e jogando verdades na cara do arthur #BBB21 #RedeBBB pic.twitter.com/bPOa7ly3vr — marcos najar (@marcosnajar_) May 6, 2021

TO MUITO PRESA NISSO AQUI!



Arthur, TU FAZ TUDO MACHO!



Se a gente tinha Carla Diaz com Z depois dessa declaração AO VIVO temos Carla Days!



Mas assim... SUPER IREI RESPEITAR o tempo de vocês mas agora to pegando meu balão e voando ALTÃO!@arthurpicoli @Carladiaz pic.twitter.com/gFro14OgGX — May de Conduru (@Stocklm1) May 6, 2021

Nuuuuuussaaa caralhooo, ele se declarou ao vivo, ela deu um corteeeee

Arthur e Carla Diaz, Carthur acho que não rola não viu kkkkkkkkkk pic.twitter.com/8zXQ6DaQ2f — Marcellol (@marceloltr) May 6, 2021

Arthur e Carla ganha na categoria de melhor casal e ele se declara: "Eu disse que estava apaixonado,mas eu ainda estou." #BBB21 pic.twitter.com/NMO24iCvr1 — siga: @bigfofocabrasil (@bigfofocbrasil) May 6, 2021

Arthur e Carla ganharam melhor casal



Coitada da moça gente kkkkkkkkkkkkk #BBB21 #PremioRedeBBB pic.twitter.com/jcFIhkAw4o — Ester (@EsterBatwoman56) May 6, 2021

