Nessa terça-feira (04), o ‘Meia Hora Ao Vivo’ tirou uma resenha com dois nomes da música que tem se destacado cada vez mais. O MC Gustta, autor do funk “Abusadamente”, que já possui mais de 200 milhões de visualizações. Na sequência, os apresentadores Rafael Ávila e Luiz Gontijo trocaram uma ideia com Lucas Boquinha, revelação do forró e do mais recente fenômeno nacional: a pisadinha. Os cantores falaram sobre carreira, inspiração, referências e até do BBB.



MC Gustta disse ter encontrado na música uma saída para não cair no caminho do crime e que sempre teve a mãe e o irmão como grandes influências positivas. O MC também falou da sua saída da produtora ‘Kondzilla’, uma das mais conhecidas, segundo ele ali “era um lugar que não eu deveria estar”. “Os caras me boicotavam de tudo. Chegava proposta para mim, jogavam para outros caras. Foi a hora que saí e assinei com a DMusic. Nem pensei duas vezes”, destacou.

Já Lucas Boquinha saiu de Ceará-Mirim e foi pra Natal, capital do Rio Grande do Norte, onde mora hoje e sempre trabalhou com música, em outras bandas tocando alguns instrumentos até que conseguiu lançar seu próprio álbum, o ‘Poeirão’, uma mistura de forró com brega. Inspirado pelo BBB, que é assunto no Brasil todo, Boquinha fez até uma música para Juliette. Confira aqui em baixo o bate-papo descontraído com essas feras e até uma ‘palinha’ da nova música pra rainha dos cactos: