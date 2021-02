Tainá, Dani Russo e Mila caracterizadas como enfermeiras em clipe Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 15/02/2021 05:00

Após o Coren-SP (Conselho Regional de Enfermagem) pedir a retirada do ar do novo clipe da Kondzilla Records com as cantoras Tainá Costa, Dani Russo e Mila, no qual elas aparecem vestidas de enfermeiras, a produtora se manifestou através de um comunicado enviado à esta coluna. O conselho recebeu manifestações de profissionais de enfermagem que se mostraram indignados e decepcionados com a nova produção, por entender que o videoclipe sexualiza a profissão. Buscando evitar impasse com a categoria, a Kondzilla resolveu doar parte da receita do clipe para entidades de apoio aos enfermeiros.



fotogaleria

Publicidade

"Exaltamos a importância dos profissionais da saúde, ainda mais nesse momento de pandemia, bem como todas as outras profissões que se colocaram em risco para permitir que muitos preservem suas vidas. Em momento algum tivemos a intenção de prejudicar a imagem de qualquer profissional com o clipe das artistas Dani Russo, Tainá Costa e Mila. O clipe busca ser descontraído, não tem cunho sexual, visa promover a música e trazer mais alegria em um momento tão complicado pelo qual passamos. Faremos todos os esforços para exaltar positivamente a imagem de todos os profissionais envolvidos e representados na produção e teremos parte da receita como doações para instituições que estaremos buscando com iniciativas de amparo e suporte à saúde mental dos profissionais de enfermagem que estãona linha de frente desse combate à pandemia, uma luta tão opressora e exaustiva".



Segundo o Coren-SP, o sentimento de decepção desses profissionais é repleto de situações que a enfermagem enfrenta. "A profissão é majoritariamente feminina - no estado de São Paulo, 87% dos profissionais são mulheres, num total de mais 400 mil trabalhadoras. Como é sabido, a presença do machismo e da sexualiazação da imagem da mulher são muito fortes no Brasil, o que, de maneira misógina, reduz a existência feminina ao erotismo e ao desejo", diz o conselho.



Publicidade

O Coren-SP entende que "a veiculação do videoclipe com personagens que representam a enfermagem de forma alegórica e erotizada possa prejudicar a imagem da categoria, perpetuando uma visão equivocada e já ultrapassada. Por isso, solicita às equipes que revejam a abordagem pretendida, sem sexualizar a imagem da enfermagem feminina, para ajudar numa luta diária de que tantas situações que desprezam a categoria possam ser evitadas".

Confira o comunicado da Kondzilla na íntegra:

Publicidade

"A KondZilla é uma companhia de entretenimento que valoriza a arte, a música, seus artistas e todas as classes que ajudam a construir um futuro que seja mais positivo para todos.

Exaltamos a importância dos profissionais da saúde, ainda mais nesse momento de pandemia, bem como todas as outras profissões que se colocaram em risco para permitir que muitos preservem suas vidas.

Em momento algum tivemos a intenção de prejudicar a imagem de qualquer profissional com o clipe das artistas Dani Russo, Tainá Costa e Mila. O clipe busca ser descontraído, não tem cunho sexual, visa promover a música e trazer mais alegria em um momento tão complicado pelo qual passamos.

Faremos todos os esforços para exaltar positivamente a imagem de todos os profissionais envolvidos e representados na produção e teremos parte da receita como doações para instituições que estaremos buscando com iniciativas de amparo e suporte à saúde mental dos profissionais de enfermagem que estãona linha de frente desse combate à pandemia , uma luta tão opressora e exaustiva.

Amúsica tem o papel de entreter e através dela nos movimentamos e engajamos ajudando a criar um momento único na história do país, como o incentivo a vacinação através da versão da canção Vacina Butantan - Remix Bum Bum Tam Tam, do MC Fioti.

Dani Russo, uma das artistas da música, possui uma história particular com a enfermagem, chegando a cursar, e mesmo sem concluir ficou o carinho e respeito pela área e seus antigos colegas. Nesse clipe tivemos a intenção de levar alegria e amenizar os danos causados por um ano tão turbulento pelo qual passamos é nossa prioridade.