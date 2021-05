Movimento de torcida flamenguista repudia novo patrocínio Reprodução / Twitter Flamengo

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 23:16 | Atualizado 10/05/2021 23:27

Rio – As lojas Havan anunciaram nessa segunda-feira (10) que fecharam acordo com o Flamengo, se tornando a mais nova patrocinadora do clube. A varejista estampará sua marca na manga do uniforme rubro-negro, um dos únicos lugares ainda disponível na camisa do time da Gávea. Contudo, ao que parece, a torcida do Flamengo não curtiu o patrocínio.



Nas redes sociais um dos movimentos de torcedores do Flamengo, o ‘Flamengo da Gente’, publicou uma nota de repúdio ao acordo feito pelo clube. A repercussão do assunto foi grande e a Hashtag #ForaHavan acabou parando nos assuntos mais comentados.

O que está faltando nessa foto? pic.twitter.com/xrxl0yjI30 — Flamengo (@Flamengo) May 10, 2021

Parabéns @flamengo, se associando a uma empresa que patrocina o genocídio, que nega a gravidade da Pandemia e que certamente tem horror á palavra mulambo! Dinheiro e troféus não compram a dignidade de um clube centenário! Vcs envergonham o flamenguista de verdade. — Carlos R. Longo (@carlos_rlongo) May 10, 2021

Movimento de torcedores do Flamengo publica nota repudiando patrocínio da Havan nas camisetas do clube. #ForaHavan pic.twitter.com/Dyyrk4mgmO — Tamir VACINA JÁ (@tamir_rimat) May 10, 2021

Não compraremos mais o manto sagrado enquanto essa empresa patrocinar nosso Mengão. #ForaHavan pic.twitter.com/Eg3T2lECoI — Sergio Sileno (@silenovet) May 10, 2021

