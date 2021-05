Rodrigo Dunshee de Abranches Bernardo Costa / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 12:11

Rio - Após as redes sociais do Flamengo terem recebido muitas críticas por conta do acordo com a Havan, empresa de departamentos, o vice-presidente geral e do departamento jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee de Abranches, utilizou as redes sociais para negar que o acordo indique qualquer posicionamento político do clube carioca.

"O Flamengo não se envolve em política. Alguns poucos é que metem o Flamengo nisso, para extravasar suas predileções políticas. Para o Clube o que importa é pagar as contas e salários em dia e, claro, conquistar muitos títulos. Fla seguirá apolítico e querendo vencer mais e mais", afirmou.



Dono da Havan, Luciano Hang é um dos maiores entusiastas do presidente da república, Jair Bolsonaro. Não é a primeira vez que a atual diretoria do Flamengo recebe críticas por conta de alguma atitude que tenha desagradado alguns torcedores em relação a política.

Durante a temporada de 2019, o presidente da república, Jair Bolsonaro e o ex-ministro Sérgio Moro assistiram uma partida do Flamengo no Brasileirão e tiraram fotos com membros da diretoria do clube carioca. Além deles, o mesmo aconteceu em jogos do Rubro-Negro no Maracanã, que contaram com a presença do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel.