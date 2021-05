Íris Stefanelli reclama de Angélica Reprodução / Globo

Publicado 12/05/2021 00:05

Rio – O Clima já começou quente na volta do ‘No Limite’. A edição, composta completamente por ex-BBBs, tem tudo pra causar. Já na estreia a rivalidade entre as equipes já aflorou durante a Prova dos Privilégios. A atriz Íris Stefanelli ficou aborrecidíssima, mas não foi porque sua equipe perdeu a prova, e sim porque a adversária Angélica comemorou a vitória.

Integrante da Tribo Calango, a ex-BBB 15 Angélica, ao vencer a prova, fez gestos e provocou a tribo inimiga e causou o desconforto de Íris. “Ela foi muito desaforada. Eu nunca desrespeito meu adversário, eu aprendi a nunca fazer isso na vida”, criticou a atriz.

Nas redes sociais, os fãs do programa já indicaram que as rivalidades entre as duas tribos começou em alta e que as duas participantes já estão em ritmo de treta.

A Íris reclamando da Angélica ter sido desaforada



Vem aí as tretas? #NoLimite — Tracklist (@PortalTracklist) May 12, 2021

Iris traumatizou com o clima de rivalidade nos bastidores da RedeTV! #NoLimite — Chico Barney (@chicobarney) May 12, 2021

angélica chamando a íris de sardinha kkkk amo rivalidade já — luscas (@luscas) May 12, 2021

“Desde o BBB ela é abusada”



GENTE PRIMEIRO EPISÓDIO JÁ TEMOS RIVALIDADE



Íris VS Angélica



QUE SABOR #NoLimite — PEDRAO (@Itspedrito) May 12, 2021