Muralha leva Mirassol para a semifinal do Paulista Reprodução / Internet

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 00:12

Rio – O Mirassol se classificou para a semifinal do Campeonato Paulista. Após empatar com o Guarani no tempo regulamentar, o time venceu a disputa de pênaltis por 4 a 3, avançando na competição.

O grande destaque da partida ficou por conta de Alex Muralha. O goleiro agarrou duas penalidades, uma delas no lado esquerdo, e sagrou a vitória do Mirassol. Alex vive uma excelente fase no Leão. O Mirassol aguarda a definição da pontuação dos outros semifinalistas para descobrir quem será seu próximo adversário.

Publicidade

O goleiro Muralha agradeceu a Deus por esse momento importante na carreira e relembrou a volta por cima dos maus momentos que passou no futebol brasileiro, referindo-se à época que jogava pelo Flamengo: “Só eu sei o que passei”.

Nas redes sociais, os internautas se surpreenderam com a classificação do Mirassol e mais ainda com a atuação de Muralha. Confira:

Publicidade

❇✴ Sempre acreditei no seu potencial... Vc é um guerreiro... Parabéns MURALHA... https://t.co/CU9Ty5pRQG — Mirassol FC (@Mirassol_MFC) May 13, 2021

Muralha pegou pênalti do LADO ESQUERDO!!!!! Esse é o tuíte, Brasil — Raisa Simplicio (@simpraisa) May 13, 2021

Publicidade

"O PVC LEMBROU BEM, NA ÉPOCA DO FLAMENGO, QUE PRINCIPALMENTE ELE SÓ PULAVA PARA O LADO DIREITO"



O MURALHA: pic.twitter.com/jI4C1iEFZ2 — Champions BIG (@championsbigofc) May 13, 2021

- Muralha pegou dois pênaltis (um no canto esquerdo) e classificou o Mirassol

- Fluminense está brilhando na Libertadores pic.twitter.com/qoNmFcxjT3 — Olé do Brasil (@Oledobrasil) May 13, 2021