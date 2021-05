Juliette Freire Reprodução / Instagram

Rio – A participação de Juliette Freire no Big Brother 21 foi um fenômeno brasileiro. A paraibana acumulou mais seguidores que qualquer outro participante de reality enquanto ainda estava confinada, atingindo a marca de 24 milhões de seguidores no último dia de programa. Hoje a maquiadora já conta com alguns milhões a mais de “cactos”, entre eles a Bruna Freitas, uma fã que hoje foi abraçada pela torcida da vencedora do BBB 21.

A Bruna anunciou em um grupo de fãs da Juliette que estava de saída, pois ela estava tratando de um câncer de mama e não conseguiria mais interagir como antes. Se fosse possível, ela desejava apenas ser notada pelo ídolo. Mas as redes sociais não decepcionam, e o fã clube de Juliette mostrou a força que fez da advogada campeã. Rapidamente a campanha “Cactos com Bruna” subiu pela internet, arrecadando doações de dinheiro e cabelo para a moça e muito carinho. Confira:

Gente, a Bruna é uma cacto que lutou muito pela vitória da Juliette e está lutando contra um câncer. Vamos ajudar a Ju notar ela e fazer alguém que está sofrendo tanto FELIZ?



CURTE E RT NESSE TWEET E RESPONDAM COM A TAG:



CACTOS COM BRUNA pic.twitter.com/1tWKIPpPVJ — Yan (@yankisner) May 20, 2021

Essa é a Bruna Nelis em pouco tempo que ela perdeu pessoas na família e descobriu uma triste notícia que está com câncer de mama ele se espalhou então como ela é uma cacto queremos enviar amor pra ela e que nossa Juliette saiba da história

CACTOS COM BRUNA@brunabrunelis20 pic.twitter.com/QfDeyef69b — Jenny (@Jennybysm) May 19, 2021

Oiiii gente!!!

Cheguei agora do hospital

Eu tô sem palavras

SEM PALAVRAS PRA TANTO AMOR OBRIGADA — #NaLutacontraOCancer (@brunabrunelis20) May 20, 2021

Que gesto lindo, CACTOS!! Ajudar um outro CACTO na luta contra o câncer é super válido. Já vi pessoas se dispondo a doar cabelo e até pra ela conseguir falar com a @juliette .

Quem acha que merece uma matéria lá no insta?



CACTOS COM BRUNA — Popmundonews (@Popmundonews2) May 20, 2021

