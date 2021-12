Lizi ficou pouco mais de 10 minutos, mas serviu todo tipo de entretenimento - Reprodução / PlayPlus

Publicado 16/12/2021 03:03

São Paulo – A modelo Liziane Gutierrez queimou a largada na última festa da Fazenda 13. Na madrugada dessa quarta-feira (15), a ex-peoa chegou emocionada na confraternização e logo de cara foi tirar satisfações com Erasmo e Gui Araújo por tudo que ela os viu falando após sair do programa. Logo em seguida, Lizi criou a maior confusão tacando uma bebida no rosto de Erasmo e empurrando Lary Bottino, que acabou beijando o chão.

Assim que entrou na mansão de Itapecerica da Serra, Lizi falou com poucos participantes e partiu direto para o ataque. A modelo cumprimentou MC Gui, mas se recusou a falar com Erasmo e Gui Araújo, que estavam ao lado dele. “Vocês são dois idiotas, eu não vou falar com vocês agora”, disparou Lizi para a dupla. A primeira eliminada foi subindo o tom cada vez, chamando Erasmo de “babaca” e idiota, enquanto o perseguia pelo salão.

Em determinado momento, quando menos se esperava, Lizi perde a linha e arremessa toda a bebida de sua taça na cara de Erasmo. Lary Bottino fica revoltada com a cena e dá o troco na modelo com sua própria bebida. A reação de Lizi foi imediata, empurrando Lary que tropeçou em uma mesinha e estatela o chão. A situação foi considerada uma infração grave e Liziane foi convidada a se retirar da festa pela produção do programa.