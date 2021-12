Dynho e Sthe descobriram que estão solteiros durante festa da final - Reprodução / PlayPlus

Publicado 16/12/2021 03:06 | Atualizado 16/12/2021 03:06

São Paulo – Nada é tão ruim que não possa piorar. Após serem eliminados, Dynho Alves e Sthefane Matos foram direto para a última Festa da temporada de A Fazenda 13. Todos os peões se reuniram na madrugada desta quarta-feira (15) para comemorar o fim da edição do reality rural. A primeira eliminada, Liziane Gutierrez, esteve presente por aproximadamente 10 minutos, tempo suficiente para ela causar a maior confusão.

Lizi chegou tirando satisfações com Erasmo e Gui Araújo, chamando os dois de machistas e cancelados. Logo depois, ela provocou Sthe e Dynho chamando os dois de solteiros diversas vezes. O dançarino não captou a ideia em um primeiro momento, diferente de Sthe que logo perguntou para MC Gui o que estava acontecendo e o funkeiro revelou que ela havia pedido o noivo, Victor Igoh, após as cenas comprometedoras que ela protagonizou com o ex de Mirella.

Dynho ficou muito abalado com as indiretas de Lizi, que não paravam, e após a mesma ser retirada da festa por tacar bebida em Erasmo e empurrar Lary Bottino no chão , MC Gui e Gui Araújo chamaram o amigo e contaram tudo que aconteceu aqui fora enquanto ele esteve confinado.

Sthe não sentiu mais clima de festa e saiu de volta para o hotel, Dynho permaneceu estático e visivelmente abalado durante todo o evento, sendo consolado pelos companheiros de confinamento.

