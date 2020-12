Projeções do espetáculo "Luzes de Natal" Bruno Nepomuceno

Começou na última sexta-feira (4/12) a– Especial Aldir Blanc. Com o tema, o evento, que vai até o dia 13, incluiu um show de luzes e cores na Colina dos Mirantes, que pode ser visto de vários pontos da cidade.A apresentaçãoabriu a programação e foi, com feixes coloridos de luz cortando o céu. Realizado na Colina dos Mirantes, no bairro Fazendinha, e sem público no local, o show contou com sucessos nacionais e internacionais transmitidos ao vivo pela Rádio Terê FM (93,7).No sábado (6/12), a chuva não tirou o encantamento do, com a projeção colorida e alegre de vídeo, no bairro Alto. Quem passou pelo local foi brindado com belas imagens e músicas natalinas, com mensagem de amor, paz e esperança encerrando a projeção.A Polícia Militar e Guarda Civil Municipal organizaram a parada dos carros das famílias que assistiram ao espetáculo em seus veículos, no sistema drive-thru, e orientaram sobre o distanciamento necessário ao público.A guia de turismo Selma Vianna fez questão de assistir ao vídeo mapping, com o filho Rodrigo. “Estamos aqui com todas as medidas de segurança possíveis, o pessoal está bem disperso e com o distanciamento recomendado. Muito bonito, fico contente de ver esse espetáculo”, comentou.Jardim da Casa da Memória Arthur Dalmasso, na Várzea – “Solos de Natal”: Apresentações de dança com temática natalina com os dançarinos e bailarinos Victoria Nuñes, Kelly Nogueira, Marcela Barbosa, Rafaela Ribeiro, Marcos Moreira, Natália Simões, Elaine Mello, Diego Dias, Danilo Gomes e Welynton Orias.* Os portões da Casa da Memória Arthur Dalmasso (Praça Baltazar da Silveira, 91, na Várzea) estarão fechados e quem passar pelo local poderá acompanhar a gravação da calçada ou da Praça da Matriz de Santa Teresa, sempre mantendo o distanciamento para evitar aglomerações.(17h30 às 19h30 e de 20h às 21h30),(19h30 às 21h30) – “Terê Espalha Som” - Festival Móvel de Diversidade Cultural: Shows ao vivo de MPB, Chorinho, Blues, Folkrock, Jazz e Instrumental sendo levados a vários pontos da cidade pelo Tere Trem.