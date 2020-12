Loja está localizada no km 7,5 da estrada Terê-Fri, em Albuquerque Divulgação

Com o intuito de proporcionar mais qualidade de vida àspela Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher (SMDM) e que se encontram emfoi criado o projetoA iniciativa, que acontece em conjunto com o grupo Artesãos da Estrada – Albuquerque, um ponto de promoção da cultura e do turismo da cidade, que reúne obras de artesãos locais, virou realidade esta semana.A princípio,e estão dividindo um espaço para exposição do artesanato em uma loja do “Espaço Vem da Serra”, localizado no km 7,5 da, em Albuquerque. O lucro da venda do artesanato será revertido integralmente para as artesãs.Segundo a secretária dos Direitos da Mulher, Margareth Rosi, a ação visa estimular a autoestima feminina através de oportunidades de valorização e independência econômica.“A Secretaria da Mulher sempre priorizou a questão da empregabilidade para estas mulheres, uma vez que só através da autonomia financeira elas conseguem se fortalecer para tomar decisões importantes quanto à violência doméstica. Além da comercialização, esperamos que a iniciativa promova a interação entre elas e pequenos empreendedores e o público. E, com isso, fomentar mais a economia criativa e colaborativa entre todos”, comentou Margareth.